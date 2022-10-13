McDonald’s відновлює роботу ще кількох ресторанів у Києві: адреси

Кількість відкритих ресторанів McDonald’s збільшилася

McDonald’s відкрив ще кілька закладів у Києві. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Ще два ресторани McDonald’s чекають киян і киянок! Ми відкриваємося за адресами: Кільцева дорога, 14-в, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2», – йдеться у повідомленні компанії.

Також McDonald’s запрацювали за адресами:

ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а,

ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а,

вул. Миколайчука,16,

пл. Героїв Бреста, 5,

ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1

Як повідомлялося, у столиці відкрились ще три ресторани McDonaldʼs. З 9 жовтня у Києві працює вже 15 закладів мережі.

Адреси відкритих McDonald's у Києві

З кінця вересня у столиці для відвідувачів запрацював McDonald's за такими адресами:

просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

вулиця Євгена Сверстюка, 1

проспект Перемоги, 138

Нагадаємо, американська компанія McDonald's 24 лютого припинила роботу в Україні через вторгнення Росії. У червні з'явилися чутки, що ресторани швидкого харчування відкриються у серпні. Однак відкрились у вересні.