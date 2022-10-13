McDonald’s відновлює роботу ще кількох ресторанів у Києві: адреси
Кількість відкритих ресторанів McDonald’s збільшилася
McDonald’s відкрив ще кілька закладів у Києві. Про це повідомила пресслужба компанії.
«Ще два ресторани McDonald’s чекають киян і киянок! Ми відкриваємося за адресами: Кільцева дорога, 14-в, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2», – йдеться у повідомленні компанії.
Також McDonald’s запрацювали за адресами:
- ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а,
- ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а,
- вул. Миколайчука,16,
- пл. Героїв Бреста, 5,
- ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1
Як повідомлялося, у столиці відкрились ще три ресторани McDonaldʼs. З 9 жовтня у Києві працює вже 15 закладів мережі.
Адреси відкритих McDonald's у Києві
З кінця вересня у столиці для відвідувачів запрацював McDonald's за такими адресами:
- просп. Гагаріна, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- вул. Михайла Гришка, 7
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33-А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А
- вулиця Євгена Сверстюка, 1
- проспект Перемоги, 138
Нагадаємо, американська компанія McDonald's 24 лютого припинила роботу в Україні через вторгнення Росії. У червні з'явилися чутки, що ресторани швидкого харчування відкриються у серпні. Однак відкрились у вересні.
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