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McDonald’s відновлює роботу ще кількох ресторанів у Києві: адреси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
McDonald’s відновлює роботу ще кількох ресторанів у Києві: адреси
фото з відкритих джерел

Кількість відкритих ресторанів McDonald’s збільшилася 

McDonald’s відкрив ще кілька закладів у Києві. Про це повідомила пресслужба компанії. 

«Ще два ресторани McDonald’s чекають киян і киянок! Ми відкриваємося за адресами: Кільцева дорога, 14-в, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 2», – йдеться у повідомленні компанії.

Також McDonald’s запрацювали за адресами: 

  • ст. м. Почайна, просп. Степана Бандери, 12-а,
  • ТРЦ Глобал, вул. Оноре де Бальзака, 2-а,
  • вул. Миколайчука,16,
  • пл. Героїв Бреста, 5,
  • ТРЦ New Way, вул. Архітектора Вербицького, 1

Як повідомлялося, у столиці відкрились ще три ресторани McDonaldʼs. З 9 жовтня у Києві працює вже 15 закладів мережі. 

Адреси відкритих McDonald's у Києві

З кінця вересня у столиці для відвідувачів запрацював McDonald's за такими адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А
  • вулиця Євгена Сверстюка, 1
  • проспект Перемоги, 138

Нагадаємо, американська компанія McDonald's 24 лютого припинила роботу в Україні через вторгнення Росії. У червні з'явилися чутки, що ресторани швидкого харчування відкриються у серпні. Однак відкрились у вересні.

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Теги: ресторан Київ їжа харчування McDonald’s

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