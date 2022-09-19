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У Києві запрацює McDonald’s: мережа відреагувала мемами

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві запрацює McDonald’s: мережа відреагувала мемами
Українці з гумором реагують на відкриття фаст-фуду 
фото з відкритих джерел

Мережа ресторанів відновлює роботу на лівому березі столиці 

Після довгої перерви McDonald’s відновлює роботу в Україні. Перші три заклади, які відкриються у Києві 20 вересня, розташовані на лівому березі столиці. І хоча спершу працюватимуть вони лише на доставку, українці зустріли цю новину з радістю. Адже ресторани McDonald’s не діяли в Україні з початку війни.

Той факт, що відкривати ресторани почали тільки на лівому березі Києва, надихнув українців на меми. Справа в тому, що серед киян давно ходить жарт-стереотип, що лівий берег – це не Київ.

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У Києві запрацює McDonald’s: мережа відреагувала мемами фото 9
У Києві запрацює McDonald’s: мережа відреагувала мемами фото 10
У Києві запрацює McDonald’s: мережа відреагувала мемами фото 11
У Києві запрацює McDonald’s: мережа відреагувала мемами фото 12
У Києві запрацює McDonald’s: мережа відреагувала мемами фото 13
У Києві запрацює McDonald’s: мережа відреагувала мемами фото 14

Нагадаємо, перші заклади відкриються на лівому березі Києва: на проспекті Бажана, 3в, вулиці Гришка, 7 та на проспекті Гагаріна, 2а. Приблизно за тиждень запрацюють ще сім закладів, після чого відкриються й інші ресторани. Перший час працюватимуть вони лише на доставку, але у жовтні планують відкрити зали, експрес-вікна та McDrive.  

Раніше, 12 вересня у компанії McDonald's заявляли, що в Україні зберігаються проблеми з логістикою та безпекою, а тому відкриття ресторанів найближчим часом не буде.

Теги: McDonald’s Київ українці

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