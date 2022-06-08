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    Події в Україні

    Медичний колапс: окупанти в Маріуполі «вмовляють» пенсіонерів повернутись до роботи

    В окупованому Маріуполі не вистачає ліків та лікарів - Медичний колапс: окупанти в Маріуполі «вмовляють» пенсіонерів повернутись до роботи
    В окупованому Маріуполі не вистачає ліків та лікарів
    фото: SYNEL/Depositphotos

    У місті не вистачає навіть банальних терапевтів

    У окупованому Маріуполі стався медичний колапс, в місті не вистачає ліків та лікарів. З відчаю окупанти почали «вмовляти» людей віком від 80 років повернутись до роботи. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

    «Медичний колапс. Попри красиві картинки від пропагандистів, в місті катастрофічно не вистачає лікарів. Вже почали «вмовляти» повернутись до роботи пенсіонерів 80+. Мова йде навіть про банальних терапевтів, не кажучі про відсутність вузьких спеціалістів», – йдеться в повідомленні.

    Маріупольцям пропонують почекати з меддопомогою або їхати в Донецьк. Самостійно.

    Раніше повідомлялося, щоб отримати гуманітарку, маріупольці записуються в чергу за 2-3 дні, а потім ще стоять у живій черзі.

    Нагадаємо, що окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

    Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста. Андрющенко зазначив, що на це є дві причини: зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тоді ж повідомлялося про те, що окупаційна влада обговорювала питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

    Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

    Теги: Маріуполь росія окупанти катастрофа війна Україна окупація #stoprussia
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    Медичний колапс: окупанти в Маріуполі «вмовляють» пенсіонерів повернутись до роботи