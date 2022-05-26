Рашисти почали «годувати» жителів Маріуполя телепропагандою на вулиці (відео)

Окупанти транслюють у Маріуполі пропагандистське телебачення прямо з коліс

Росіяни встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Про початок телезомбування у захопленому місті повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

Крім того, радник мера підтвердив, що вулицями міста їздять вантажні автомобілі (Андрющенко назвав їх «пропагандаавто»), на бортах яких з тією ж метою встановлені телеекрани.

«Практика «немає чим годувати, годуй брехнею» набирає обертів. Цинізм вищого ступеня»,в – прокоментував «покращення життя» у зруйнованому рашистами місті Петро Андрющенко.

Нагадаємо, інформація про автомобілі, які транслюють на вулицях Маріуполя кремлівську телепропаганду, з’явилася кілька днів тому.

Учора ж, 25 травня, Петро Андрющенко заявив про те, що Росія почала роздавати свої паспорти для жителів тимчасово захопленого Маріуполя, причому без видачі документів так званої Донецької народної республіки.

Також окупанти вирішили перевести на російську систему освіти навчання у середніх школах міста. Але змогли знайти лише 53 учителів, які погодилися на співпрацю із рашистами, тому планують відкрити тільки дев’ять шкіл.