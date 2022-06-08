У Маріуполі окупанти влаштували гуманітарне пекло: їжу треба чекати три дні

В день «черги» треба добігти в числі перших 300 щасливчиків в живу чергу

Щоб отримати гуманітарку, маріупольці записуються в чергу за 2-3 дні, а потім ще стоять у живій черзі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

«Маріупольці змушені реально боротися за гумантіарку через відсутності іншого джерела їжи. Спочатку ти записуєшся в чергу. Черга на два-три дні вперед. Але черга – не гарантія. В день «черги» маєш добігти в числі перших 300 щасливчиків вже в живу чергу. Потім тебе тримають на спекі як тварину в загоні. Без води і можливості її набрати», – написав Андрющенко.

Потім якщо повезло – отримуєш те, що дуже не гарної якості і без холодильників швидко зіпсується. День-два і маєш бігти по колу пекла гуманітарки знов.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

Нагадаємо, що окупанти заборонили маріупольцям виїжджати з міста. Андрющенко зазначив, що на це є дві причини: зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тоді ж повідомлялося про те, що окупаційна влада обговорювала питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.