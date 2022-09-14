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Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото) 
Філатову подарували шолом мертвого ворога
фото: Борис Філатов/ Facebook

Міський очільник поділився враженнями від незвичного презента 

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook показав світлину шокуючого презента, який отримав від бійців ЗСУ. Йому подарували обгорілий шолом, знятий із «мертвого бурята».

При цьому сюрприз Філатову дістався не за просто так: взамін бійці попросили допомогти їм із автівками для передової. Мер Дніпра на таку пропозицію погодився.

«Вчора передали славетній Житомирський 95-й два пікапи та бус. Виміняли на шолом... Скоро буде вже 600 автівок, які міська влада Дніпра віддала на фронт», – прокоментував Філатов. 

Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото)  фото 1

Також міський очільник поділився враженнями від незвичного презента.

Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото)  фото 2

Нагадаємо, нещодавно мер Дніпра послав депутата через перейменування вулиці: деталі скандалу.

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Теги: Борис Філатов Facebook влада пікапи фронт подарунок

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