Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото) 

Міський очільник поділився враженнями від незвичного презента

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook показав світлину шокуючого презента, який отримав від бійців ЗСУ. Йому подарували обгорілий шолом, знятий із «мертвого бурята».

При цьому сюрприз Філатову дістався не за просто так: взамін бійці попросили допомогти їм із автівками для передової. Мер Дніпра на таку пропозицію погодився.

«Вчора передали славетній Житомирський 95-й два пікапи та бус. Виміняли на шолом... Скоро буде вже 600 автівок, які міська влада Дніпра віддала на фронт», – прокоментував Філатов.

Також міський очільник поділився враженнями від незвичного презента.

Нагадаємо, нещодавно мер Дніпра послав депутата через перейменування вулиці: деталі скандалу.