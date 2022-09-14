Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото)
Міський очільник поділився враженнями від незвичного презента
Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook показав світлину шокуючого презента, який отримав від бійців ЗСУ. Йому подарували обгорілий шолом, знятий із «мертвого бурята».
При цьому сюрприз Філатову дістався не за просто так: взамін бійці попросили допомогти їм із автівками для передової. Мер Дніпра на таку пропозицію погодився.
«Вчора передали славетній Житомирський 95-й два пікапи та бус. Виміняли на шолом... Скоро буде вже 600 автівок, які міська влада Дніпра віддала на фронт», – прокоментував Філатов.
Також міський очільник поділився враженнями від незвичного презента.
Нагадаємо, нещодавно мер Дніпра послав депутата через перейменування вулиці: деталі скандалу.
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