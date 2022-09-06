Економія бюджету. Філатов несподівано похвалив владу Зеленського

«Справжня страшна війна і від того, що ви живете у відносно спокійному місті, від цього війна не закінчується»

Міський голова Дніпра Борис Філатов відповів на вимоги жителів міста про ремонт доріг та облаштування благоустрою, заявивши, що коштів на це нема. Він пояснив, що центральна влада обмежила будь-які роботи у місті, окрім аварійних. Водночас мер Дніпра заявив, що вважає таке обмеження на видатки з бюджету під час війни правильним рішенням. Про це Філатов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ще раз нагадую, що в країні – війна. Справжня страшна війна і від того, що ви живете у відносно спокійному місті, від цього війна не закінчується. І тому, коли ви пишете в коментарях чи мені в особисті повідомлення відверте марення: «Посадіть у дворі дерева/ побудуйте новий дитячий майданчик/ вкрутіть лампочку в під'їзді/ реконструюйте черговий парк/ відремонтуйте гурток для дітей», то нагадую вам, що це зробити неможливо.

По-перше, тому що в країні – війна. А, по-друге, згідно з постановою Кабінету міністрів N590 місцевому самоврядуванню суворо заборонено фінансувати будь-які роботи, крім аварійних. І державне казначейство не пропускає нам жодного платежу, за винятком зарплат, соцвиплат і поточного обслуговування (прибирання сміття та ін.)», – пояснив Філатов.

Водночас мер Дніпра наголосив, що особливо важка ситуація у цих умовах із ремонтом доріг.

«Фактично вони (дороги – «Главком») почали сипатися вже скрізь, але ми, місцеве самоврядування, не можемо переконати великих київських начальників, що якщо така ситуація з оплатами триватиме, то до весни багато доріг просто зійдуть разом зі снігом», – йдеться у дописі.

При цьому, попри свої «складні відносини» з центральною владою, Філатов вважає, що обмеження будь-яких витрат, як центральної влади, так і місцевого самоврядування на користь ЗСУ та фронту – це правильно.

«Тому що всі ресурси нашої країни мають бути спрямовані на потреби оборони країни, а не на задоволення криків ідіотів (а може просто цинічних і себелюбних людей), які забули, що в країні війна і тому хочуть, щоб їм пересипали новий пісочок на дитячому майданчику», – написав він.

Нагадаємо, раніше міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що наразі не спілкується з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, заступником керівника Офісу президента України Кирилом Тимошенком та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також раніше Філатов оприлюднив лист до Зеленського й розповів про погрози.