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    Події в Україні

    Окупанти змінюють правила роздачі гуманітарки у Маріуполі

    Окупанти продовжують знущатися з маріупольців - Окупанти змінюють правила роздачі гуманітарки у Маріуполі
    Окупанти продовжують знущатися з маріупольців
    фото: Петро Андрющенко/Telegram

    Все зруйноване житло планують знести до першого вересня

    Російські війська в Маріуполі позбавляють людей їжі та медикаментів. Гуманітарку видаватимуть тільки непрацездатним. Про це повідомив заступник мера Петро Андрющенко.

    «Окупаційна влада офіційно попередила, що з першого липня вся гуманітарка тепер лише фактично непрацездатним. Всі інші – виживайте як хочете», – йдеться в повідомленні.

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    Заступник мера зазначив, що все зруйноване житло планують знести до першого вересня. Будівництво першого гуртожитку «живого щита» закінчиться не раніш середени липня на 2 тис. осіб.

    «Ніяких компенсацій за зруйноване житло, ніякого відновлення пошкодженного. Лише знесення і часткова допомога будматеріалами. Крок за крок росія та окупаційна влада почаниють озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучаних рабів та живого щиту», – додав Андрющенко.

    Раніше повідомлялося, щоб отримати гуманітарку, маріупольці записуються в чергу за 2-3 дні, а потім ще стоять у живій черзі.

    Нагадаємо, що окупаційні війська закривають Маріуполь на карантинчерез ризик поширення холери.

    Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста. Андрющенко зазначив, що на це є дві причини: зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тоді ж повідомлялося про те, що окупаційна влада обговорювала питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

    Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

    Теги: Маріуполь росія окупанти катастрофа війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти змінюють правила роздачі гуманітарки у Маріуполі