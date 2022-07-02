Донецькій області виповнилося 90 років, як її «привітали» росіяни (фото)

Рятувальників залучали до обстеження місця нанесення авіаудару у місті Бахмут

Рятувальників залучали до обстеження місця нанесення авіаудару у місті Бахмут

Внаслідок ворожих обстрілів виникло 8 пожеж

Донецькій області 2 липня виповнюється 90 років. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Минулої доби окупанти активно «вітали» край із ювілеєм. Внаслідок ворожих обстрілів виникло 8 пожеж, інформує ДСНС України.

Так, за межами с. Олександрівка Черкаської СТГ Краматорського району горіло поле пшениці на корені на площі 3 га. У с. Північне Торецької МТГ Бахмутського району пожежа спалахнула всередині гаражу на площі 20 кв. м.

Слов'янські рятувальники ліквідували 2 пожежі, які виникли в результаті ворожого обстрілу міста: гаража та автомобіля, а також покрівлі та перекриття приватного житлового будинку.

Крім того, рятувальників залучали до обстеження місця нанесення авіаудару у місті Бахмут.

Нагадаємо, за добу на Донеччині було 6 ракетних обстрілів: Бахмут (3), Воздвиженка, Желанне, Часів Яр. Крім того, по всій лінії фронту ворогом застосовувалася стрілецька зброя, артилерія, авіація, РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган».