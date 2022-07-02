  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Донецькій області виповнилося 90 років, як її «привітали» росіяни (фото)
рус
    Події в Україні

    Донецькій області виповнилося 90 років, як її «привітали» росіяни (фото)

    Рятувальників залучали до обстеження місця нанесення авіаудару у місті Бахмут - Донецькій області виповнилося 90 років, як її «привітали» росіяни (фото)
    Рятувальників залучали до обстеження місця нанесення авіаудару у місті Бахмут
    фото: ДСНС України

    Внаслідок ворожих обстрілів виникло 8 пожеж

    Донецькій області 2 липня виповнюється 90 років. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

    Минулої доби окупанти активно «вітали» край із ювілеєм. Внаслідок ворожих обстрілів виникло 8 пожеж, інформує ДСНС України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Донецькій області виповнилося 90 років, як її «привітали» росіяни (фото)
    Донецькій області виповнилося 90 років, як її «привітали» росіяни (фото)
    Донецькій області виповнилося 90 років, як її «привітали» росіяни (фото)

    Так, за межами с. Олександрівка Черкаської СТГ Краматорського району горіло поле пшениці на корені на площі 3 га. У с. Північне Торецької МТГ Бахмутського району пожежа спалахнула всередині гаражу на площі 20 кв. м.

    Слов'янські рятувальники ліквідували 2 пожежі, які виникли в результаті ворожого обстрілу міста: гаража та автомобіля, а також покрівлі та перекриття приватного житлового будинку.

    Крім того, рятувальників залучали до обстеження місця нанесення авіаудару у місті Бахмут.

    Нагадаємо, за добу на Донеччині було 6 ракетних обстрілів: Бахмут (3), Воздвиженка, Желанне, Часів Яр. Крім того, по всій лінії фронту ворогом застосовувалася стрілецька зброя, артилерія, авіація, РСЗВ «Град», «Смерч», «Ураган».

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 2 липня
    Теги: пожежа росія окупанти зброя ДСНС авіація війна рятувальники Україна ураган окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Донецькій області виповнилося 90 років, як її «привітали» росіяни (фото)