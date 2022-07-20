Мер прифронтового Сіверська пояснив, чому люди повертаються у місто

У Сіверську на початку липня залишалося близько 2,8 тис. осіб

У багатьох нема грошей на їжу та оренду житла

Влада міста Сіверськ на Донеччині закликає городян, які виїхали через бойові дії, не повертатися. Однак люди все ж повертаються через дороговизну життя у відносно безпечних регіонах України. Про це розповів мер Сіверська Андрій Черняєв у інтерв’ю «Главкому».

До повномасштабного вторгнення на території вашої громади проживали близько 13 тис. мешканців, станом на початок липня, за словами мера міста, у Сіверську залишилося близько 2,8 тис. осіб, у громаді загалом – 3,5 тис. людей.

«Мешканці почали виїжджати після посилення обстрілів на початку липня. Але і ця чисельність скоротилася вже зараз», – зазначив Черняєв.

За словами міського голови Сіверська, у громаді залишилося трохи більше 500 осіб віком від 18 до 50 років. Решта – це пенсіонери. Люди називають різні причини свого рішення залишитися у місті.

«Причини різні. Хтось не хоче залишати корову, наприклад», – зазначив мер.

Черняєв розповів, що активно прилітати по місту почало 5 травня, з того часу люди організовано виїжджали завдяки волонтерам. Бували дні, що й до 80 осіб за добу вивозили. Але потім, у середині червня ті, хто виїхав, почали повертатися. Мер Сіверська це пояснює відносним затишшям бойових дій на території громади.

«Наших закликів не робити цього (повертатися до міста – «Главком») вони не почули. Люди, які повернулися, кажуть, що вони нікому не потрібні. Зрозуміло, що дуже дорого жити на інших територіях, на «великій землі», де немає бойових дій.

Свою роль у бажанні людей повернутися зіграло і те, що майже повністю їхнє харчування було забезпечене зусиллями волонтерських організацій. У місті не було води, діставати її було складно, але якось впоралися. Зараз, через посилення обстрілів, люди знову виїжджають, але не у такій кількості як раніше, всього по п’ять-вісім осіб за добу. На сьогодні, у принципі, у нас достатньо волонтерів, які вивозять», – розповів Черняєв.

Мер Сіверська наголосив, що Донецька військова адміністрація допомагає людям, яких організовано евакуювали, після виїзду їх супроводжують волонтери.

«Люди виїжджали по наших каналах, далі їх підхоплювали і супроводжували волонтери. Складніше було допомагати тим, хто виїжджав самостійно», – сказав він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут.

У британському Міноборони заявили, найближчими цілями російських загарбників будуть Сіверськ та Бахмут.

Як відомо, наразі триває 147-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного також закінчились для ворога втратами та відступом.