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    Події в Україні

    Поліція ідентифікувала 17 катів, які знущалися з полонених на Донеччині (відео)

    У поліції навели уривки з розповідей постраждалих - Поліція ідентифікувала 17 катів, які знущалися з полонених на Донеччині (відео)
    У поліції навели уривки з розповідей постраждалих
    фото: Liis Treimann

    Ув'язнених живцем хоронили, імітували їх розстріл, загрожували тортурами

    Правоохоронцям вдалося встановити особи 17 катів з «Міністерства державної безпеки» та калінінської колонії №27 у «ДНР», які знущалися з полонених українців. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

    Зазначається, що і МДБ, і колонія з 2014 року мали одну мету діяльності – знищення громадян України.

    Зловмисники проводили незаконні арешти та викрадення людей, вдавалися до тортур та утримували полонених у нелюдських умовах.

    Щоб змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих «злочинах», ув'язнених живцем хоронили, імітували їх розстріл, загрожували тортурами та вбивством близьких родичів, дружин, дітей.

    У поліції також навели уривки з розповідей постраждалих.

    «Мене примотували до металевого стовпа обличчям вниз, при цьому одягали на пальці рук і ніг електричні проводи, через які періодично протягом кількох годин подавали струм і обливали водою, били гумовими палицями по стопах», – розповів один із в'язнів.

    За словами другого, кати завдавали ударів прикладом і ногами, прострелили йому ногу та сечовий міхур. Потім відвезли до свинарника, де залишили на ніч без взуття, внаслідок чого сталося обмороження ніг.

    Правоохоронці уточнили, що складність у встановленні фігурантів полягала в тому, що під час тортур вони, як правило, ховали обличчя, ніколи не зверталися один до одного на ім'я – лише за позивними. Тому постраждалі часто не могли їх навіть впізнати.

    Усі фігуранти підозрюються у державній зраді, участі у терористичній організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням та військовополоненими. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що встановлено особи основних військових злочинців, що викрадали мешканців Донецька та піддавали їх тортурам у концтаборі «Ізоляція».

    Теги: росія окупанти війна Донеччина викрадення колонія Україна поліція окупація #stoprussia
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    Поліція ідентифікувала 17 катів, які знущалися з полонених на Донеччині (відео)