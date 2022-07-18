Поліція ідентифікувала 17 катів, які знущалися з полонених на Донеччині (відео)

Ув'язнених живцем хоронили, імітували їх розстріл, загрожували тортурами

Правоохоронцям вдалося встановити особи 17 катів з «Міністерства державної безпеки» та калінінської колонії №27 у «ДНР», які знущалися з полонених українців. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що і МДБ, і колонія з 2014 року мали одну мету діяльності – знищення громадян України.

Зловмисники проводили незаконні арешти та викрадення людей, вдавалися до тортур та утримували полонених у нелюдських умовах.

Щоб змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих «злочинах», ув'язнених живцем хоронили, імітували їх розстріл, загрожували тортурами та вбивством близьких родичів, дружин, дітей.

У поліції також навели уривки з розповідей постраждалих.

«Мене примотували до металевого стовпа обличчям вниз, при цьому одягали на пальці рук і ніг електричні проводи, через які періодично протягом кількох годин подавали струм і обливали водою, били гумовими палицями по стопах», – розповів один із в'язнів.

За словами другого, кати завдавали ударів прикладом і ногами, прострелили йому ногу та сечовий міхур. Потім відвезли до свинарника, де залишили на ніч без взуття, внаслідок чого сталося обмороження ніг.

Правоохоронці уточнили, що складність у встановленні фігурантів полягала в тому, що під час тортур вони, як правило, ховали обличчя, ніколи не зверталися один до одного на ім'я – лише за позивними. Тому постраждалі часто не могли їх навіть впізнати.

Усі фігуранти підозрюються у державній зраді, участі у терористичній організації та жорстокому поводженні з цивільним населенням та військовополоненими. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що встановлено особи основних військових злочинців, що викрадали мешканців Донецька та піддавали їх тортурам у концтаборі «Ізоляція».