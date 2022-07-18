На Донеччині дівчина врятувала 10-річного брата під час обстрілу

14-річна Аня отримала поранення, але врятувала свого брата від пошкоджень

Неподалік міста Часів Яр на Донеччині російські окупанти обстріляли пляж, де відпочивали мирні мешканці, які прийшли скупатися. Коли туди прилетів ворожий снаряд, біля водойми було чимало дітей.

Коли пролунав вибух, 14-річна Аня закрила собою молодшого 10-річного брата Єгора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба.

Уламок від ворожого боєприпаса влучив дівчинці у стегно. Крім неї ще 15 дітей отримали уламкові поранення різної тяжкості.

Волонтери організації Save Ukraine евакуювали Аню з мамою до лікарні у Покровську Донецької області. Вони взяли цю родину під опіку до повного одужання та відновлення дівчинки.

«Під час свого відрядження до Львова я мав нагоду особисто познайомитися з Анею й підтримати її: зустрів сім’ю на вокзалі, ми разом з Анею та її мамою їздили на планові огляди, перев’язки й консультації з реабілітації. Тож, я впевнений, у Ані все буде добре!» – написав Кулеба.

Він також звернувся до українських батьків і закликав їх бути максимально обережними, адже ворог підступно та усвідомлено завдає ударів по місцях скупчення цивільних.

«Ми скоро переможемо. І тоді у наших дітей з червня по серпень замість війни знову буде щасливе літо. А поки оминайте ліси, не ходіть на пляжі, реагуйте на повітряні тривоги, бережіть себе й своїх дітей!» – зазначив ексомбудсмен.

Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.