  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Мешканця Луганщини, який зруйнував знак «Україна», засудили на два роки

    • Розсилка
    <p>Зруйнований знак &laquo;Україна&raquo; у Станиці Луганській, 6 липня 2020 року</p> - Мешканця Луганщини, який зруйнував знак «Україна», засудили на два роки

    Зруйнований знак «Україна» у Станиці Луганській, 6 липня 2020 року

    52-річного чоловіка визнано винним та засуджено до двох років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій

    На Луганщині засудили чоловіка, який 6 липня в Станиці Луганській зруйнував знак «Україна», встановлений біля автошляху з круговим рухом.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

    «Вироком Біловодського районного суду Луганської області мешканця Станично-Луганського району визнано винним та засуджено до двох років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій  (ч. 3 ст. 296 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року, перебуваючи напідпитку поблизу лінії розмежування в смт. Станиця Луганська, раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, умисно зруйнував знак «Україна», що знаходився біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

    Раніше знак «Україна» у Станиці Луганській виглядав так:
    Раніше знак «Україна» у Станиці Луганській виглядав так

    Повідомляється, процесуальним керівником Луганської місцевої прокуратури №2 Луганської області повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

    Наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

    Нагадаємо, 6 липня в Станиці Луганській чоловік зруйнував знак «Україна», встановлений біля автошляху з круговим рухом.

    суд кримінал Луганщина вандалізм арешт Україна вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ