Мешканця Луганщини, який зруйнував знак «Україна», засудили на два роки



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Зруйнований знак «Україна» у Станиці Луганській, 6 липня 2020 року

52-річного чоловіка визнано винним та засуджено до двох років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій

На Луганщині засудили чоловіка, який 6 липня в Станиці Луганській зруйнував знак «Україна», встановлений біля автошляху з круговим рухом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Вироком Біловодського районного суду Луганської області мешканця Станично-Луганського району визнано винним та засуджено до двох років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року, перебуваючи напідпитку поблизу лінії розмежування в смт. Станиця Луганська, раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, умисно зруйнував знак «Україна», що знаходився біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

Раніше знак «Україна» у Станиці Луганській виглядав так

Повідомляється, процесуальним керівником Луганської місцевої прокуратури №2 Луганської області повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Нагадаємо, 6 липня в Станиці Луганській чоловік зруйнував знак «Україна», встановлений біля автошляху з круговим рухом.