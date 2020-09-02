Мешканця Луганщини, який зруйнував знак «Україна», засудили на два роки
Зруйнований знак «Україна» у Станиці Луганській, 6 липня 2020 року
52-річного чоловіка визнано винним та засуджено до двох років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій
На Луганщині засудили чоловіка, який 6 липня в Станиці Луганській зруйнував знак «Україна», встановлений біля автошляху з круговим рухом.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.
«Вироком Біловодського районного суду Луганської області мешканця Станично-Луганського району визнано винним та засуджено до двох років позбавлення волі за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України)», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у липні цього року, перебуваючи напідпитку поблизу лінії розмежування в смт. Станиця Луганська, раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, умисно зруйнував знак «Україна», що знаходився біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».
Повідомляється, процесуальним керівником Луганської місцевої прокуратури №2 Луганської області повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.
Наразі вирок не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.
Нагадаємо, 6 липня в Станиці Луганській чоловік зруйнував знак «Україна», встановлений біля автошляху з круговим рухом.