У Станиці Луганській п'яний чоловік зруйнував знак «Україна» (фото)



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Зруйнований знак «Україна» у Станиці Луганській Фото: Тетяна Погукай, Facebook

Правопорушником виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, безробітний

У Станиці Луганській місцевий мешканець зруйнував знак «Україна». Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила у Facebook прессекретарка поліції Луганській області Тетяна Погукай.

«6 липня, о 21:00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувала знак «Україна», розташований біля автошляху з круговим рухом», – повідомила вона.

Правопорушником виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, безробітний. Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 КК України «Хуліганство».

Раніше знак «Україна» у Станиці Луганській виглядав так:

До слова, на початку липня вандали зіпсували у Дніпрі графіті з портретом Шухевича.