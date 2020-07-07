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    Події в Україні

    У Станиці Луганській п'яний чоловік зруйнував знак «Україна» (фото)

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    <p>Зруйнований знак &laquo;Україна&raquo; у Станиці Луганській</p> - У Станиці Луганській п'яний чоловік зруйнував знак «Україна» (фото)

    Зруйнований знак «Україна» у Станиці Луганській

    Фото: Тетяна Погукай, Facebook

    Правопорушником виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, безробітний

    У Станиці Луганській місцевий мешканець зруйнував знак «Україна». Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.

    Про це повідомила у Facebook прессекретарка поліції Луганській області Тетяна Погукай.

    «6 липня, о 21:00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувала знак «Україна», розташований біля автошляху з круговим рухом», – повідомила вона.

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    Правопорушником виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, безробітний. Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 КК України «Хуліганство».

    Раніше знак «Україна» у Станиці Луганській виглядав так:

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    До слова, на початку липня вандали зіпсували у Дніпрі графіті з портретом Шухевича.

    Національна поліція України кримінал Луганщина вандалізм алкогольне сп'яніння
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