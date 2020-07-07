У Станиці Луганській п'яний чоловік зруйнував знак «Україна» (фото)
Зруйнований знак «Україна» у Станиці Луганській
Правопорушником виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, безробітний
У Станиці Луганській місцевий мешканець зруйнував знак «Україна». Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.
Про це повідомила у Facebook прессекретарка поліції Луганській області Тетяна Погукай.
«6 липня, о 21:00 до чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зруйнувала знак «Україна», розташований біля автошляху з круговим рухом», – повідомила вона.
Правопорушником виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, безробітний. Чоловік пояснив поліцейським свої дії станом алкогольного сп'яніння.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 КК України «Хуліганство».
Раніше знак «Україна» у Станиці Луганській виглядав так:
До слова, на початку липня вандали зіпсували у Дніпрі графіті з портретом Шухевича.