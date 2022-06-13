Через війну Україні Японія збільшує оборонний бюджет

Уряд країни розробить нову стратегію безпеки

На тлі російського вторгнення в Україну японська влада вирішила створити нову стратегію безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час безпекового саміту Shangri-La Dialogue. За його словами, це потрібно для того, щоб «збільшити можливості стримування та реагування», повідомило видання Japan Today.

«У світлі агресії Росії проти України погляди країн на безпеку різко змінилися у всьому світі», – сказав Фуміо Кісіда.

Він зауважив, що Німеччина змінила свою оборонну політику, збільшивши оборонний бюджет до 2% від ВВП, а Фінляндія і Швеція відмовились від нейтралітету на користь вступу в НАТО.

Відтак, за його словами, влада Японії також має переглянути стратегію безпеки. Це зокрема передбачає збільшення оборонного бюджету до більш ніж 2%. До слова, ніколи раніше оборонний бюджет Японії не перевищував 1% ВВП.

Як стало відомо, США змінять стратегію національної безпеки через війну в Україні.

Спочатку акцент робився на безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, тепер же значну увагу буде приділено Європі.

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