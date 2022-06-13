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    Політика

    Через війну Україні Японія збільшує оборонний бюджет

    Токіо прагне &laquo;збільшити можливості стримування та реагування&raquo; - Через війну Україні Японія збільшує оборонний бюджет
    Токіо прагне «збільшити можливості стримування та реагування»
    фото з відкритих джерел

    Уряд країни розробить нову стратегію безпеки

    На тлі російського вторгнення в Україну японська влада вирішила створити нову стратегію безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час безпекового саміту Shangri-La Dialogue. За його словами, це потрібно для того, щоб «збільшити можливості стримування та реагування», повідомило видання Japan Today.

    «У світлі агресії Росії проти України погляди країн на безпеку різко змінилися у всьому світі», – сказав Фуміо Кісіда.

    Він зауважив, що Німеччина змінила свою оборонну політику, збільшивши оборонний бюджет до 2% від ВВП, а Фінляндія і Швеція відмовились від нейтралітету на користь вступу в НАТО.

    Відтак, за його словами, влада Японії також має переглянути стратегію безпеки. Це зокрема передбачає збільшення оборонного бюджету до більш ніж 2%. До слова, ніколи раніше оборонний бюджет Японії не перевищував 1% ВВП.

    Як стало відомо, США змінять стратегію національної безпеки через війну в Україні.

    Спочатку акцент робився на безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, тепер же значну увагу буде приділено Європі.

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    Теги: Швеція росія окупанти Німеччина НАТО Японія бюджет війна ВВП Фінляндія Україна влада окупація #stoprussia
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    Через війну Україні Японія збільшує оборонний бюджет