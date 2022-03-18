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    Події в Україні

    Миколаївщина відбивається від рашистів і готується до посівної

    Окупанти обстріляли село, Кім пообіцяв догнати і помститися - Миколаївщина відбивається від рашистів і готується до посівної
    Окупанти обстріляли село, Кім пообіцяв догнати і помститися
    фото: DW

    В області створили штаб силовиків

    У Миколаївській області створено штаб, до якого увійшли представники всіх правоохоронних та силових структур, водночас влада налагоджує роботу бізнесу. Про це у відеозверненні у Telegram розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    «Також налаштовуємо логістику, запускаємо бізнес. Зараз затримка була з бізнесом на блокпостах, тому що ми все зупинили, щоб викрадене нічого не виїхало з області, але ми зараз налагодимо – і бізнес їздитиме спокійно. Готуємось до посівної», – додав очільник ОВА.

    За словами Кіма, воєнні дії точаться вже далі від Миколаєва.

    «У селах зараз туго. Ми за вчора-позавчора евакуювали приблизно 600 людей, полагодили електрику, газ – і знову по другому колу займаємося... А по-воєнному – нас усе більше, а їх усе менше. Навіть на російських пропагандоських каналах про Миколаїв кажуть дуже скромно, розуміючи, що тут вони отримують по щах. Вони (російські військові – ред.) он зібралися тікати – біжать, зібралися екстрено, за собою все підривають, обстріляли село на виході... Ми пропонували по-хорошому піти, без зброї, не хочете – будемо так наздоганяти», – сказав Кім.

    Нагадаємо, на Миколаївщині над житловими будинками збили крилату ракету (відео).

    Також голова ОВА Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині.

    Як повідомлялося, ворожа техніка тікає з Миколаєва у бік окупованого Криму (відео).

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    Теги: росія окупанти газ війна бізнес Миколаївщина військові Україна Telegram село влада окупація #stoprussia
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    Миколаївщина відбивається від рашистів і готується до посівної