Ворожа техніка тікає з Миколаєва у бік окупованого Криму (відео)

Рашисти можуть готувати провокацію з обстрілом

Колона російських військових рухається із Миколаївської області у бік Херсона та окупованого Криму. Однак вони можуть готувати провокацію з обстрілом. Про це у вівторок, 15 березня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він розповів, що на Миколаївщині йдуть бойові дії, відбувається зачистка кількох сіл, де є кілька блукаючих ворожих танків.

«Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони біжать. До мене дійшла інформація, що вони поширюють повідомлення, що Херсоном можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не обстрілюватиме Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їх переміщеннями», – заявив Віталій Кім.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть перетворити Миколаїв на плацдарм для атаки двох міст.

Також Миколаїв будуть укріплювати, щоб захистити місто від окупантів.