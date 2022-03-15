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    Події в Україні

    Ворожа техніка тікає з Миколаєва у бік окупованого Криму (відео)

    Російські загарбники тікають з-під Миколаєва, отримавши по зубах від ЗСУ - Ворожа техніка тікає з Миколаєва у бік окупованого Криму (відео)
    Російські загарбники тікають з-під Миколаєва, отримавши по зубах від ЗСУ
    скріншот з відео

    Рашисти можуть готувати провокацію з обстрілом

    Колона російських військових рухається із Миколаївської області у бік Херсона та окупованого Криму. Однак вони можуть готувати провокацію з обстрілом. Про це у вівторок, 15 березня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

    Він розповів, що на Миколаївщині йдуть бойові дії, відбувається зачистка кількох сіл, де є кілька блукаючих ворожих танків.

    «Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці через Херсон у бік від Миколаївської області чухає колона окупантів. Вони біжать. До мене дійшла інформація, що вони поширюють повідомлення, що Херсоном можливий масований обстріл. Українська армія не планує і не обстрілюватиме Херсон! Може, вони збираються обстрілювати? Тому слідкуйте за їх переміщеннями», – заявив Віталій Кім.

    Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть перетворити Миколаїв на плацдарм для атаки двох міст.

    Також Миколаїв будуть укріплювати, щоб захистити місто від окупантів.

    Теги: Крим росія ЗСУ армія війна Миколаївщина обстріл Херсонщина Миколаїв Херсон
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    Ворожа техніка тікає з Миколаєва у бік окупованого Криму (відео)