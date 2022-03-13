Окупанти обстріляли школу на Миколаївщині

Під завалами будівлі можуть залишатися люди

Російські війська 13 березня обстріляли школу в одному з населених пунктів Миколаївської області. Під завалами можуть перебувати люди. Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Окупанти вистрілили по школі в одному з населених пунктів, присипало людей, ми займаємося евакуацією», – зазначив він.

Як повідомляють ЗМІ, о 11:15 в Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє внаслідок обстрілу окупантів загинуло 9 людей, ще кількох місцевих жителів поранено. Також о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів один з вибухів.

Також окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

Фашистська Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних людей в Україні. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у місті.