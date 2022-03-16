«Рухаємося та женемо їх» – голова ОВА Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині

В область приїхали медики з різних країн

Бої на території Миколаївської області ще тривають, російські війська відганяють назад. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Відновлюємо запаси. Підтягуємо, підсилюємо наш захист. Висуваємося з гуманітарним вантажем по селах, які звільнили наші ЗСУ, звідти евакуюємо тих, хто втратив дах, перевозимо на безпечну територію і розселяємо. З точки зору військової... важко йде, не без втрат. У нас з нашого боку, кратно більше у них. Рухаємося та женемо їх, відбираємо техніку. Серйозні вчора були успіхи по спецтехніці їхній та по розвідданим», – додав Кім.

Крім того, він повідомив, що в область приїхали медики з різних країн – Канада, США, Австралія, Великобританія.

«Вони навчали медиків у Львові, в Києві, зараз будуть формуватися тут, щоб у нас підвищилася кваліфікація. Серйозні хлопці, волонтери, туристи. Правильно сказати – туристи. Правильні туристи, які приїхали до нас допомагати. Будуть організовані групи, навчання для того, щоб посилити медицину на лінії фронту», – розповів Кім.

Нагадаємо, колона російських військових рухається із Миколаївської області у бік Херсона та окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть перетворити Миколаїв на плацдарм для атаки двох міст.

Також Миколаїв будуть укріплювати, щоб захистити місто від окупантів.