Криклій пояснив, як працюватиме транспорт під час загального карантину

В Україні транспорт на період загального карантину та «карантину вихідного дня» зупиняти не будуть

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що транспорт у нових карантинних умовах буде перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння.

«Автотранспорт, в тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення», – написав міністр у Telegram.

Міністр також підкреслив, що внутрішні авіаперевезення обмежувати не планують.

11 листопада в Україні скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева». Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.