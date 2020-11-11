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    Криклій пояснив, як працюватиме транспорт під час загального карантину

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    Криклій пояснив, як працюватиме транспорт під час загального карантину
    Фото: Київпастранс/Facebook

    В Україні транспорт на період загального карантину та «карантину вихідного дня» зупиняти не будуть

    Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що транспорт у нових карантинних умовах буде перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння.

    «Автотранспорт, в тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення», – написав міністр у Telegram.

    Міністр також підкреслив, що внутрішні авіаперевезення обмежувати не планують.

    11 листопада в Україні скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева». Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. 

    громадський транспорт Україна карантин Владислав Криклий коронавірус
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