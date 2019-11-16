Міністр оборони: Генштаб ЗСУ почав власне розслідування вибухів у Балаклії



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Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Загороднюк висловив щирі співчуття членам сім'ї, родичам та друзям загиблих

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про початок службового розслідування інциденту у Балаклії на Харківщині.

Про це він написав у своєму Telegram.

«Генеральний штаб ЗСУ вже проводить оперативне службове розслідування трагедії. Буду інформувати вас про його результати. Обіцяю», - написав Загороднюк.

Він висловив щирі співчуття членам сім'ї, родичам та друзям загиблих.

Раніше повідомлялося, що удень 15 листопада в Балаклії четверо військових постраждали унаслідок вибуху, двоє загинули.

Постраждалі — чоловіки від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Триває обстеження потерпілих.

Згодом стало відомо, що кількість поранених внаслідок вибухів у Балаклії зросла до п'яти.

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у п'ятницю ввечері заявив, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована,

Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії.

Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.