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    Події в Україні

    Міністр оборони: Генштаб ЗСУ почав власне розслідування вибухів у Балаклії

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    Міністр оборони України Андрій Загороднюк - Міністр оборони: Генштаб ЗСУ почав власне розслідування вибухів у Балаклії
    Міністр оборони України Андрій Загороднюк

    Загороднюк висловив щирі співчуття членам сім'ї, родичам та друзям загиблих

    Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про початок службового розслідування інциденту у Балаклії на Харківщині.

    Про це він написав у своєму Telegram.

    «Генеральний штаб ЗСУ вже проводить оперативне службове розслідування трагедії. Буду інформувати вас про його результати. Обіцяю», - написав Загороднюк.

    Він висловив щирі співчуття членам сім'ї, родичам та друзям загиблих.

    Раніше повідомлялося, що удень 15 листопада в Балаклії четверо військових постраждали унаслідок вибуху, двоє загинули.

    Постраждалі — чоловіки від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Триває обстеження потерпілих.

    Згодом стало відомо, що кількість поранених внаслідок вибухів у Балаклії зросла до п'яти.

    Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у п'ятницю ввечері заявив, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована,

    Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

    Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії.

    Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

    Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу. 

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

    Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

    Після вибухів на військовому арсеналі  розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

    Харків пожежа вибух ЗСУ міністр Міноборони Генштаб військові розслідування Андрій Загороднюк
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