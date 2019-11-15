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    Ситуація на військовому складі у Балаклії локалізована - голова Харківської ОДА

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    Олексій Кучер:&nbsp;На території військової частини проведена евакуація персоналу, на території арсеналу евакуація не проводилася - Ситуація на військовому складі у Балаклії локалізована - голова Харківської ОДА
    Олексій Кучер: На території військової частини проведена евакуація персоналу, на території арсеналу евакуація не проводилася
    Фото: Харківська ОДА

    Поки неможливо проводити огляд місця події

    Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер заявляє, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована, подальші вибухи виключено

    Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

    «Проблема локалізована і особи, які займаються зараз ліквідацією, запевняють, що подальшого продовження (вибухів) - не буде», - сказав Кучер.

    Відповідаючи на питання про версії події, Кучер сказав, що поки є тільки припущення, обставини з'ясовуються. При цьому він зазначив: «Поки неможливо проводити огляд місця події».

    «На території військової частини проведена евакуація персоналу, на території арсеналу евакуація не проводилася», - йдеться у повідомленні.

    Кучер також сказав, що у Балаклію прибуде заступник керівника Генерального штабу Збройних сил України.

    Раніше повідомлялося, що удень 15 листопада в Балаклії четверо військових постраждали унаслідок вибуху, двоє загинули.

    Постраждалі — чоловіки від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Триває обстеження потерпілих.

    Згодом стало відомо, що кількість поранених внаслідок вибухів у Балаклії зросла до п'яти.

    Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

    Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії.

    Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

    Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу. 

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

    Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

    Після вибухів на військовому арсеналі  розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

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