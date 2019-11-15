Ситуація на військовому складі у Балаклії локалізована - голова Харківської ОДА



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Олексій Кучер: На території військової частини проведена евакуація персоналу, на території арсеналу евакуація не проводилася Фото: Харківська ОДА

Поки неможливо проводити огляд місця події

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер заявляє, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована, подальші вибухи виключено

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

«Проблема локалізована і особи, які займаються зараз ліквідацією, запевняють, що подальшого продовження (вибухів) - не буде», - сказав Кучер.

Відповідаючи на питання про версії події, Кучер сказав, що поки є тільки припущення, обставини з'ясовуються. При цьому він зазначив: «Поки неможливо проводити огляд місця події».

«На території військової частини проведена евакуація персоналу, на території арсеналу евакуація не проводилася», - йдеться у повідомленні.

Кучер також сказав, що у Балаклію прибуде заступник керівника Генерального штабу Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що удень 15 листопада в Балаклії четверо військових постраждали унаслідок вибуху, двоє загинули.

Постраждалі — чоловіки від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Триває обстеження потерпілих.

Згодом стало відомо, що кількість поранених внаслідок вибухів у Балаклії зросла до п'яти.

Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії.

Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.