Генштаб: кількість поранених внаслідок вибухів у Балаклії зросла до п'яти



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15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу у Балаклії

Один військовий у важкому стані, один - середньої тяжкості; троє - легкого ступеня тяжкості

За уточненою інформацією Генерального штабу України, на території Центральної артилерійської бази у Балаклії Харківської області внаслідок вибухів два військові сапери загинули, ще п'ятеро військовослужбовців ЗСУ дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Внаслідок надзвичайної події на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення двоє військовослужбовців-саперів загинули, п'ятеро військовослужбовців-саперів ЗС України дістали поранення, один - у важкому стані, один - середньої тяжкості; троє - легкого ступеня тяжкості. Пораненим військовослужбовцям надається невідкладна професійна медична допомога», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що на місце надзвичайної події вирушила оперативна група Генштабу на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Корнійчуком.

«На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та представники правоохоронних органів щодо з'ясування причин та обставин надзвичайної події», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що удень 15 листопада в Балаклії четверо військових постраждали унаслідок вибуху, двоє загинули.

Постраждалі — чоловіки від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Триває обстеження потерпілих.

Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Однак пізніше, в уточненому повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, з'явилася інформація, що «під час утилізації боєприпасів в районі військового складу в Балаклії двоє військових загинули, ще четверо отримали поранення».

Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.