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    Вибухи в Балаклії: лікарі повідомили про стан поранених військових

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    Вибухи в Балаклії: лікарі повідомили про стан поранених військових

    В одного з військових 60% опіків шкіри

    Один із постраждалих військовослужбовців, які планово проводили розмінування боєприпасів на території складу Міністерства оборони Україні в Балаклії Харківської області дістав 60% опіків шкіри після вибуху боєприпасу.

    Про це повідомили у пресслужбі Харківської облдержадміністрації.

    Нагадаємо, удень 15 листопада в Балаклії четверо військових постраждали унаслідок вибуху, двоє загинули.

    Постраждалі — чоловіки від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Триває обстеження потерпілих.

    Як повідомив hromadske директор центру екстреної медицини у Харківській області Віктор Забашта, у Харківську лікарню Швидкої та невідкладної медичної допомоги доставили 3-х важко поранених службовці. Четвертому пораненому надають допомогу в медичному закладі Балаклії.

    Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

    Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

    Однак пізніше, в уточненому повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, з'явилася інформація, що «під час утилізації боєприпасів в районі військового складу в Балаклії двоє військових загинули, ще четверо отримали поранення».

    Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

    Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу. 

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

    Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

    Після вибухів на військовому арсеналі  розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

     

    Джерело: Громадське

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