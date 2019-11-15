Вибухи в Балаклії: лікарі повідомили про стан поранених військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В одного з військових 60% опіків шкіри

Один із постраждалих військовослужбовців, які планово проводили розмінування боєприпасів на території складу Міністерства оборони Україні в Балаклії Харківської області дістав 60% опіків шкіри після вибуху боєприпасу.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської облдержадміністрації.

Нагадаємо, удень 15 листопада в Балаклії четверо військових постраждали унаслідок вибуху, двоє загинули.

Постраждалі — чоловіки від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Триває обстеження потерпілих.

Як повідомив hromadske директор центру екстреної медицини у Харківській області Віктор Забашта, у Харківську лікарню Швидкої та невідкладної медичної допомоги доставили 3-х важко поранених службовці. Четвертому пораненому надають допомогу в медичному закладі Балаклії.

Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Однак пізніше, в уточненому повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, з'явилася інформація, що «під час утилізації боєприпасів в районі військового складу в Балаклії двоє військових загинули, ще четверо отримали поранення».

Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.

Джерело: Громадське