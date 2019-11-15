Вибухи у Балаклії: двоє саперів загинули, четверо поранені



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Троє поранених військовослужбовців - у важкому стані, один – середньої важкості

На військовому арсеналі в Балаклії Харківської області загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

«За уточненою інформацією від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на превеликий жаль, двоє військових саперів зазнали поранень, не сумісних із життям», - йдеться в повідомленні.

Четверо поранених військовослужбовців ЗСУ, про яких повідомлялось раніше, перебувають у медичних закладах, зазначили в Генштабі, уточнивши, що троє з них - у важкому стані, один – середньої важкості.

«Пораненим військовослужбовцям оперативно надається фахова медична допомога у повному обсязі в медичних закладах», - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що із 15:13 п’ятниці, 15 листопада, жодних нових вибухів на технічній території арсеналу не зафіксовано.

«Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховища боєприпасів у безпеці», - запевнили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що 15 листопада о 14:28 на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області пролунало близько 20 вибухів. За даними Генштабу, вони пов'язані з утилізацією залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати. Раніше повідомлялося про чотирьох поранених.

У травні 2018 року біля Балаклії сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок пожежі у 2017 році. Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, був евакуйований.

Ще раніше, у березні 2017 року, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версію службового недбальства.