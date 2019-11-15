Війна на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого у четвер військового
Вчора смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав солдат 14-ї бригади ЗСУ
У четвер, 14 листопада, солдат 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого Юрій Хомік отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.
«З тяжким серцем повідомляємо, що 14 листопада смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав наш побратим, солдат Хомік Юрій Миколайович», - йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка.
Як повідомлялося, у четвер, 14 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню: один український військовий загинув.