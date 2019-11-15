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    Суспільство

    Війна на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого у четвер військового

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    Війна на Донбасі: стало відоме ім’я загиблого у четвер військового

    Вчора смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав солдат 14-ї бригади ЗСУ

    У четвер, 14 листопада, солдат 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого Юрій Хомік отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу.

    Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.

    «З тяжким серцем повідомляємо, що 14 листопада смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу отримав наш побратим, солдат Хомік Юрій Миколайович», - йдеться у повідомленні.

    Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Юрія Хоміка.

    Як повідомлялося, у четвер, 14 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню: один український військовий загинув.

    бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл смерть Операція Об’єднаних сил солдат
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