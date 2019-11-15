Вибухи у Балаклії: Гончарук ініціював термінову перевірку



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Глава уряду висловив співчуття сім'ям двох загиблих військовослужбовців

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук ініціював термінову перевірку через вибухи в Балаклії 15 листопада, про що стало відомо з Facebook політика.

Глава уряду запевнив, що місцевим жителям та об'єктам інфраструктури в Балаклії нічого не загрожує, а сховища боєприпасів - у безпеці.

«Співчуття - сім'ям двох загиблих військовослужбовців в результаті надзвичайної ситуації в Балаклії. За фактами цієї трагедії доручаю терміново розпочати перевірку. Усім пораненим в результаті події надається невідкладна медична допомога», - написав Гончарук.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Однак пізніше, в уточненому повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, з'явилася інформація, що «під час утилізації боєприпасів в районі військового складу в Балаклії двоє військових загинули, ще четверо отримали поранення».

Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.

Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.

Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.

Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.