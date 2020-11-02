Міністр розвитку громад та територій Чернишов вилікувався від коронавірусу

Сьогодні він вже приступив до виконання своїх обов'язків

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав негативний тест на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У Мінрегіоні зазначили, що там продовжують дотримуватися профілактичних заходів. Зокрема, там здійснюють щоденний температурний скринінг працівників, забороняють перебувати людям в адміністративних будинках без масок. Крім того, там провітрюють приміщення та роблять вологі прибирання.

Наразі у відомстві повністю скасовані особисті прийоми громадян. Також максимально обмежене коло осіб, які відвідують адміністративні будівлі міністерства.

Нагадаємо, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов 16 жовтня заявив, що отримав позитивні результати ПЛР-тесту на Covid-19. Наразі він перебуває на самоізоляції.

На період відсутності Чернишова, обов’язки міністра виконуватиме перший заступник Василь Лозинський. Усі співробітники міністерства, які були в контакті з міністром, проходять тестування або залишаються вдома на самоізоляції.

До слова, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

Крім того, Кличко розповів, як почувається на сьомий день захворювання на Covid-19.