Міноборони опублікувало відео досягнень 272-го дня війни в Україні

Втрати рашистів в живій силі сягнули позначки 85 тис. осіб

Російські загарбники вже втратили у війні з Україною 85 тис. живої сили. Міністерсрство оборони України опублікувало коротке відео 272-го дня війни, в якому присутні успіхи наших Збройних сил.

Зокрема, у міністерстві нагадали про втрати рашистів, а також про яскраву роботу української авіації.

«Втрати рашистів в живій силі сягнули позначки 85 тис. осіб! Авіація Сил оборони України завдала удари по районах зосередження особового складу та техніки противника. Більше – у хроніці доби великої визвольної війни. Наша боротьба за свободу триває!» – йдеться у дописі Міноборони.

Раніше Банкова пояснила, що пригальмовує контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, Шольц не виключає подальшу ескалацію війни в України.

Читайте також: