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    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)

    &nbsp;Близько 75% будинків у селі зруйновано вщент - Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
     Близько 75% будинків у селі зруйновано вщент
    фото: glavcom.ua

    Бойові дії у Киселівці тривають й досі

    Ворог уже п’ятий місяць обстрілює і знищує Україну. Понад 120 днів від рук окупантів страждає й Миколаївщина. Деякі села після окупації повністю знищені. Одне з таких Киселівка, у якій до російського «визволення» проживало майже 1300 осіб, а тепер залишилося декілька сімей.

    Війська загарбників увійшли до села 11 березня, близько 10 днів селяни перебували під окупацією. Свій штаб влаштували у місцевій школі та селищній раді, військові навчання проводили на шкільному стадіоні.

    Через певний час окупанти почали тероризувати місцеве населення: оселялися в помешканнях людей, вимагали продукти, алкоголь та сигарети, мародерствували, викрадали побутову та сільськогосподарську техніку. Дуже дивувалися, що селяни мають облаштовані у хатах ванни й туалети, а ще тому, що проведений газ.

    На території Киселівки та прилеглої до неї Максимівки тривали тяжкі бої, люди змогли евакуюватися у декілька етапів до Миколаєва, який у 55 км від села, залишивши будинки та домашню худобу. Внаслідок обстрілів троє селян загинуло.

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    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)
    фото: glavcom.ua

    Гордістю села був збудований у 1852 році коштом графині Целестини Панкратьєвої костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Святиню, яка пережила дві війни та революцію, російські окупанти вщент знищили. Храм, за словами настоятеля отця Олександра, спочатку обстріляли, потім у нього влучили снаряди. 2 травня костел вигорів повністю.

    Бойові дії у Киселівці тривають й досі. Близько 75% будинків зруйновано вщент, інші – непридатні до життя. Після бомбардування істотно постраждали місцева школа, дитячий садочок, селищна рада.

    Декілька сімей до цього часу залишились у селі й перебувають на межі гуманітарної катастрофи. У селі відсутні електро- та газопостачання, стільниковий зв'язок. Питну воду селяни видобувають із скважини, що вціліла.

    Киселівка – село з унікальною говіркою було засноване у 30-х роках ХІХ століття переселенцями – католиками з польських, литовських та білоруських земель, які опинились тут за царським указом. Називалось воно тоді Поляцьке, але у 1905 році було перейменоване на Киселівку на честь тодішнього міністра державного майна Павла Кисельова.

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    Теги: росія окупанти газ війна Миколаївщина Миколаїв бомбардування Україна населення окупація #stoprussia
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    Окупанти вщент зруйнували Киселівку: страшні кадри із Миколаївщини (фото)