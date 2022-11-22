Шольц не виключає подальшу ескалацію війни в України

Ескалація може включати руйнування інфраструктури

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до ескалації ситуації в Україні. Про це він сказав на конференції в Берліні, передає Reuters.

«Зважаючи на розвиток війни і видимих ​​та зростаючих невдач Росії... ми повинні бути готові до ескалації», – сказав Шольц.

Зазначається, що ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Шольц також додав, що під час його нещодавньої поїздки до Китаю було озвучено спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що Німеччина та країни Заходу мають отримати урок із енергетичної залежності від Росії та провести диверсифікацію своїх економік.

Раніше Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні. Він заявив, що Росія повинна припинити війну на території України та негайно вивести всі свої війська з її території.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив крапку у питанні про те, чия ракета впала на території Польщі – українська чи російська. За його словами, у будь-якому випадку – вина на Росії.