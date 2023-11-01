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Міноборони планує реформувати ТЦК: чого очікувати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони планує реформувати ТЦК: чого очікувати
Анонсована Мінцифри смартмобілізація перегукується з ідеями Міноборони щодо відбору військових
фото ілюстративне

Концепцію реформи розробили ще у червні 2023-го

Міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це пише Forbes.

Зазначається, що концепцію реформи розробили ще у червні 2023-го. Вона передбачає зміни в способі обліку військовозобов’язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призові за мобілізацією та ще чотирьох складових. Критерії оцінки: захист прав і свобод у процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість та протидія корупції.

Цю інформацію розповів виданню співробітник Міноборони на правах анонімності, який ознайомлений із темою, але не уповноважений коментувати її публічно. За його слова, зі зміною команди реформа продовжилася.

У концепції реформи перераховуються проблеми із попереднім відбором військових – ручна обробка даних і формальні критерії. Автори пропонують автоматизувати відбір та створити систему рекрутингу. Останнє передбачає вебпортал з вакансіями та цивільні рекрутингові агенції з підбору.

Зазначається, що анонсована очільником Мінцифри Михайлом Федоровим смартмобілізація перегукується з ідеями Міноборони щодо відбору військових.

«Смартмобілізація», яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів-дронів, – сказав колишній топпосадовець із Міноборони. – «Реформа, яку веде Міноборони, набагато комплексніша і ширша».

Нагадаємо, 30 жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував плани запуску «смарт-мобілізації». Нововведення дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись. Пілот планується до запуску «через місяць-два».

Теги: Міноборони війна військомат

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