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Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «У нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони»

У секторі безпеки та оборони наразі перебуває достатня кількість українських сил. Проблеми із призовом в Україні немає. Про це заявив секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов коментуючи меседжі, які прозвучали у статті Time.

«Що стосується призову. У нас не зменшується кількість людей, які перебувають у секторі безпеки та оборони. Чи будуть проблеми? Це питання, яке може виникати з часом. Наскільки вони будуть великими, як вони можуть впливати на ті чи інші речі, будемо дивитися тоді», – наголосив чиновник.

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, видання Time оприлюднило статтю про президента Володимира Зеленського та виклики, з якими стикається Україна. Зокрема, журналісти стверджували, що набір в армію України практично припинився після того, як глава держави вирішив звільнити обласних військкомів.

Також Банкова відреагувала на статтю Time про Зеленського.

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Теги: чиновник Україна Олексій Данілов мобілізація

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