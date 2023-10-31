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Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років? Роз’яснення
Чоловіки, які не досягли цього віку і не проходили службу в армії, вважаються призовниками
фото з відкритих джерел

Особи до 25 років, які не служили, можуть бути мобілізовані лише у одному випадку

В рамках проведення загальної мобілізації в Україні до армії призивають чоловіків  військовозобов'язаних осіб, віком від 18 до 60 років. Чоловіки до 25 років вважаються призовниками, тому не можуть бути мобілізовані, наголосив юрист Ростислав Кравець у коментарі Фактам.

Правозахисник зазначив, що чоловіки віком до 25 років, які не проходили військову службу в армії, вважаються не військовозобов'язаними, а призовниками. Відповідно, вони можуть піти на службу лише за власним бажанням.

В той самий час Кравець розповів, що якщо особа віком до 25 років має статус військовозобов'язаного, то вона безпосередньо підлягає мобілізації, адже перебуває у запасі для комплектування ЗСУ або інших військових формувань.

«Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників та окремий для військовозобов’язаних. Облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (для військовозобов’язаних)», – роз’яснив юрист.

Таким чином, у випадку, якщо чоловік до 25 років не служив в армії, він не може бути мобілізований до ЗСУ.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО. Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК не існує, тому при врученні повістки можна доставати телефон та фіксувати процес на камеру.

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Теги: військові чоловік мобілізація війна

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