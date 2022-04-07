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    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині

    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    фото: ГУР Міноборони України

    За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) з Хабаровська, що скоювали воєнні злочини в Київській області.

    Список імен та військової техніки, що були задіяні у війні проти України, тепер можна подивитись у вільному доступі.

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    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині
    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині

    Також матеріали можна відкрити за посиланням.

    У розвідці наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

    Крім того, розвідка США готова ідентифікувати рашистів, які були у Бучі.

    Стало відомо, що Росія повертає до України своїх катів, що чинили звірства в Бучі.

    Раніше волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: розвідка росія окупанти США війна документи Київщина Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка оприлюднила список військових із Хабаровська, які звірствували на Київщині