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    Австралія вводить нові санкції проти оточення Путіна

    Санкції спрямовані проти представників так званої еліти Росії - Австралія вводить нові санкції проти оточення Путіна
    Санкції спрямовані проти представників так званої еліти Росії
    фото з відкритих джерел

    Обмеження застосують проти ще 67 росіян

    У міністерстві закордонних справ Австралії повідомили, що продовжують санкційну політику проти Росії. У новий перелік потрапили 67 росіян. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріз Пейн. Вона зараз перебуває у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО, пише Reuters .

    «Я оголошую про санкції проти російських еліт та олігархів, тих, хто наближений до президента Росії Володимира Путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії», – повідомила глава МЗС Австралії.

    Під санкції потрапили російський генерал-полковник Михайло Мізінцев і віце-прем'єр-міністр Дмитро Григоренко, сказала Пейн.

    Нагадаємо, Австралія заморожує активи російських політиків і олігархів.

    Раніше Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів.

    Як повідомлялося, Австралія ввела нові санкції проти РФ.

    Крім того, Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів. А ще Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів.

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    Теги: МЗС росія окупанти НАТО Австралія санкції війна чиновник Україна окупація #stoprussia
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    Австралія вводить нові санкції проти оточення Путіна