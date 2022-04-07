Австралія вводить нові санкції проти оточення Путіна

Обмеження застосують проти ще 67 росіян

У міністерстві закордонних справ Австралії повідомили, що продовжують санкційну політику проти Росії. У новий перелік потрапили 67 росіян. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріз Пейн. Вона зараз перебуває у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО, пише Reuters .

«Я оголошую про санкції проти російських еліт та олігархів, тих, хто наближений до президента Росії Володимира Путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії», – повідомила глава МЗС Австралії.

Під санкції потрапили російський генерал-полковник Михайло Мізінцев і віце-прем'єр-міністр Дмитро Григоренко, сказала Пейн.

Нагадаємо, Австралія заморожує активи російських політиків і олігархів.

Раніше Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів.

Як повідомлялося, Австралія ввела нові санкції проти РФ.

Крім того, Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів. А ще Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів.

Читайте також: