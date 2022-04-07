Харківщина: окупанти збирають сили на сході області

За добу рашисти обстрілювали регіон майже пів сотні разів

За добу ворог наніс 48 ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклія загинули троє осіб, багато будинків зруйновані. Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає», – сказав Синєгубов.

Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова.

«Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю.

Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тис. громадян», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора вночі окупанти 27 разів обстріляли Харків.

Напередодні у Харкові рашисти рознесли Олімпійський спортивний центр (фото).

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