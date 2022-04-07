Росія повністю вивела війська з Київщини і Чернігівщини – Пентагон

Повний вихід російських підрозділів з двох північних областей був підтверджений лише за останні 24 години

Російські війська залишили після себе міни, які ще потрібно буде знешкодити

За даними Міноборони США Росія повністю вивела свої війська із Київської та Чернігівської областей, передає The Washington Post з посиланням на співрозмовника у Пентагоні.

«За нашими оцінками, всі росіяни поїхали», — заявив чиновник журналістам.

Він додав, що повний вихід російських підрозділів з двох північних областей був підтверджений лише за останні 24 години. Чиновник попередив, що російські війська, можливо, залишили після себе міни, які ще потрібно буде знешкодити.

Імовірно, далі усі свої сили РФ зосередить на сході України. Але, хоча виведення російських сил із столичного регіону України, здається, завершено, і багато підрозділів відступають через Білорусь, Пентагон ще не побачив, як ці солдати повернулися на схід України, сказав високопоставлений чиновник.

За оцінками Пентагону, на Донбасі задіяні понад 30 російських батальйонних тактичних груп.

П'ятий президент Петро Порошенко привіз у Чернігів генератори, продукти та ліки.

Київська військова адміністрація попереджає, що небезпека для мешканців столиці ще не минула.

Генштаб сьогодні повідомив, що Росія тримає свої відведені війська біля кордону з Україною.

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