Місцева влада закликає жителів Авдіївки терміново евакуюватися

Росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах

Влада міста Авдіївка, що у Донецькій області, звернулась до місцевих жителів з проханням евакуюватись. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У відомстві нагадали, що росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

«Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Мінінтеграції нагадали, що повідомити про бажання евакуюватися можна за телефоном гарячої лінії: (098) 890-33-18.

Нагадаємо, ситуація на Донецькому напрямку стає більш напруженою, росіяни постійно намагаються оточити місто Авдіївка.

Триває триста дев’яноста доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та чотири ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.