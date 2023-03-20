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Місцева влада закликає жителів Авдіївки терміново евакуюватися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Місцева влада закликає жителів Авдіївки терміново евакуюватися
фото ілюстративне

Росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах

Влада міста Авдіївка, що у Донецькій області, звернулась до місцевих жителів з проханням евакуюватись. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві нагадали, що росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

«Місцева влада вкотре радить місцевим жителям не ризикувати своїм життям і життям своїх рідних й евакуюватися до більш безпечних регіонів України», – йдеться в повідомленні.

В Мінінтеграції нагадали, що повідомити про бажання евакуюватися можна за телефоном гарячої лінії: (098) 890-33-18.

Нагадаємо, ситуація на Донецькому напрямку стає більш напруженою, росіяни постійно намагаються оточити місто Авдіївка.

Триває триста дев’яноста доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та чотири ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: місцева влада Авдіївка місто влада росіяни

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