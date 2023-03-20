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Біля Бахмута позиційні бої, на Херсонщині росіяни обороняються – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Біля Бахмута позиційні бої, на Херсонщині росіяни обороняються – Генштаб
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів

Триває триста дев’яноста доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та чотири ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка та Попівка Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка Чернігівської області, а також  Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка та Красне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Вчергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське, Піщане, Білогорівка та Діброва на Луганщині, а також Спірне, Торське та Новоселівка Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку

Окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут. Там тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками було відбито атаки противника в районах Богданівки та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка та Нью- Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони низки населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і  Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка - Донецької, а також Дудчани, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерка та Берегове Херсонської області.

Продовжуючи зазнавати величезних втрат, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення. Так, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії РФ. Також, в населеному пункті Високе Запорізької області, окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди, протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував чотири медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ. 

Авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Нагадаємо, за повідомленням Міноборони, вправна робота ЗСУ біля  Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал російських військ, а також знищити велику кількість техніки й особового складу загарбників. 

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Теги: Костянтинівка росіяни контрнаступ Бахмут ворог озброєння місто робота Авдіївка вантажівки Генштаб Міноборони окупанти Вугледар

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