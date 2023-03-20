Авдіївку може спіткати доля Бахмута: Сили оборони оцінили ситуацію

В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці

Ситуація на Донецькому напрямку стає більш напруженою, росіяни постійно намагаються оточити місто Авдіївка, що на північ від Донецька. Про це повідомив речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі національного телемарафону.

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«Ворог постійно намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, які кажуть, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку», – заявив він.

За словами речника, в останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці. «За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу», – зазначив Дмитрашківський.

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Нагадаємо, розпочалася 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.