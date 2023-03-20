Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авдіївку може спіткати доля Бахмута: Сили оборони оцінили ситуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авдіївку може спіткати доля Бахмута: Сили оборони оцінили ситуацію
За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу
фото: Генштаб

В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці

Ситуація на Донецькому напрямку стає більш напруженою, росіяни постійно намагаються оточити місто Авдіївка, що на північ від Донецька. Про це повідомив речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі національного телемарафону.

«Ворог постійно намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, які кажуть, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку», – заявив він.

За словами речника, в останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці. «За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу», – зазначив Дмитрашківський.

Нагадаємо, розпочалася 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта. 

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки
Теги: військові Авдіївка місто ворог Бахмут росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Бій за Бахмут: Міноборони вказало на два важливі аспекти
Бій за Бахмут: Міноборони вказало на два важливі аспекти
Смертельна ДТП з нардепом від «слуг»: родичі загиблого розповіли нові деталі
Смертельна ДТП з нардепом від «слуг»: родичі загиблого розповіли нові деталі
Авдіївку може спіткати доля Бахмута: Сили оборони оцінили ситуацію
Авдіївку може спіткати доля Бахмута: Сили оборони оцінили ситуацію
У Києві та області вдруге за день лунала повітряна тривога
У Києві та області вдруге за день лунала повітряна тривога
Окупанти поцілили в житлові будинки на Херсонщині: є поранені
Окупанти поцілили в житлові будинки на Херсонщині: є поранені
Випрошують зустрічі із Зеленським. Онуфрій вивів московських попів на Банкову (відео)
Випрошують зустрічі із Зеленським. Онуфрій вивів московських попів на Банкову (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
22K
Зустріч Путіна з колаборантами: смілива жінка наважилася сказати правду (відео)
16K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
7884
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
7318
Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату
6655
Вибухи у Калинівці. Військові мають компенсувати мільйон за зруйнований будинок

Новини

Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Сьогодні, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Сьогодні, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту