Мобілізація в Україні: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу

Зеленський анонсував поповнення лав військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники могли відновлювати сили після бойових дій. Про це він сказав на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.

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Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

«Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний», – наголосив Зеленський.

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Президент додав, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

Глава держави зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Нагадаємо, мобілізаційний процес в країні триває. Оголошення про мобілізацію на столичних під'їздах: чи треба йти до військкомату.

До слова, боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату, не варто. Замість повісток – оповіщення: юрист пояснив, як це працюватиме.

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Як відомо, Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.