Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мобілізація в Україні: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мобілізація в Україні: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу
Резерви збільшать, аби ЗСУ відновлювали сили
фото з відкритих джерел

Зеленський анонсував поповнення лав військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники могли відновлювати сили після бойових дій. Про це він сказав на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка.

Відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська, глава держави повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

«Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

Глава держави зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Нагадаємо, мобілізаційний процес в країні триває. Оголошення про мобілізацію на столичних під'їздах: чи треба йти до військкомату.

До слова, боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату, не варто. Замість повісток – оповіщення: юрист пояснив, як це працюватиме.

Як відомо, Кабінет міністрів України ухвалив у новій редакції постанову «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Серед важливих оновлень, зокрема, те, що чоловіки тепер муситимуть ставати на облік з 16 років, а повістки вручатимуть і жінкам.

Читайте також: Уряд затвердив нові правила взяття на військовий облік: що зміниться
Теги: мобілізація Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Мобілізація в Україні: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу
Мобілізація в Україні: військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу
Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)
Скандал із подарунком коханій: очільник патрульних Львівщини відсторонений від посади (відео)
«Це повний п***ець»: окупанти обговорюють удар по мобілізованих у Макіївці
«Це повний п***ець»: окупанти обговорюють удар по мобілізованих у Макіївці
Ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Окупанти вдарили з артилерії по Харківщині, є загибла
Окупанти вдарили з артилерії по Харківщині, є загибла
Прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію
Прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Вибух на Кримському мосту. Генпрокурор Болгарії зробив заяву
9038
Генерал США назвав умову для звільнення Мелітополя
7189
Вирішальний момент у війні. Розвідка спрогнозувала, коли він настане
7088
Хочуть убити Зеленського: Фейгін розповів як ППО на московських дахах загрожує Україні

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
21 сiчня, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
21 сiчня, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20 сiчня, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
20 сiчня, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту