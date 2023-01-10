Як мобілізація в Росії вплине на війну: роз’яснення ЗСУ
Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні
Мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії. Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Зазначається, що Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні та навіть задумується про нові наступи у майбутньому.
«Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ», – зазначив Череватий.
При цьому спікер наголосив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.
Раніше повідомлялося, що окупанти зазнали серйозних втрат на Херсонщині і мобілізують інвалідів
Нагадаємо, російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.
У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.
На окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи.
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