Біля офісу Медведчука у центрі Києва стався вибух (відео)



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За словами перехожих, спочатку було чути націоналістичні гасла, потім вибух Скріншот з відео

Поліція встигла затримати двох активістів

У центрі Києва біля офісу глави партії «За життя» Віктора Медведчука стався вибух.

Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNEWS. Також інформацію підтвердив позафракційний нардеп Антон Поляков.

«Очевидці повідомили нашому телеграм-каналу, що біля офісу глави партії «За життя» Віктора Медведчука стався вибух. За словами перехожих, спочатку було чути націоналістичні гасла, потім вибух», – сказано в повідомленні.

Скріншот з відео

За даними телеграм-каналу, поліція встигла затримати двох активістів. Решта, хто кидав фаєри, змогли втекти.

Екс-нардеп Ігор Мосійчук стверджує, що під офісом Медведчука нібито проходив якийсь пікет, після якого прозвучав вибух.

Поляков також підтвердив факт вибуху.

«У центрі Києва стався вибух біля офісу Віктора Медведчука. На місці працює поліція», – написав він у своєму телеграм-каналі.