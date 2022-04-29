На Київщині «заблукав» рашист, якого «друга армія світу» просто покинула

Російського кулеметника виявили правоохоронці

Після звільнення Київщини від російської окупації під час відпрацювання місцевості правоохоронці знайшли два автомобілі російських окупантів: КаМАаз та «Урал», а також бойову машину піхоти БМП-2 і танк Т-72. Техніка агресора наразі поповнила автопарк Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужб Нацполіції України.

А в селі Гостролуччя Баришівської громади працівники внутрішньої безпеки Нацполіції разом із бійцями ЗСУ та тероборони вийшли на «слід» ворожого солдата, який переховувався. 21-річний уродженець Татарстану - кулеметник механізованої бригади - зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що «друга армія світу» його просто покинула. Окупанта затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України.

Крім цього, правоохоронці встановили інформацію про 25-річного мешканця Броварського району, який у приміщенні ангару незаконно зберігав залишені техніку та боєкомплекти окупантів.

На зазначену адресу викликали слідчо-оперативну групу Броварського районного управління поліції.

Викритий арсенал та пошкоджений «Торнадо-С» поліцейські також передали у розпорядження українським військовим.