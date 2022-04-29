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    На Київщині «заблукав» рашист, якого «друга армія світу» просто покинула

    &laquo;Друга армія світу&raquo; просто покинула свого бійця - На Київщині «заблукав» рашист, якого «друга армія світу» просто покинула
    «Друга армія світу» просто покинула свого бійця
    фото ілюстративне

    Російського кулеметника виявили правоохоронці

    Після звільнення Київщини від російської окупації під час відпрацювання місцевості правоохоронці знайшли два автомобілі російських окупантів: КаМАаз та «Урал», а також бойову машину піхоти БМП-2 і танк Т-72. Техніка агресора наразі поповнила автопарк Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужб Нацполіції України.

    А в селі Гостролуччя Баришівської громади працівники внутрішньої безпеки Нацполіції разом із бійцями ЗСУ та тероборони вийшли на «слід» ворожого солдата, який переховувався. 21-річний уродженець Татарстану - кулеметник механізованої бригади - зізнався, що спершу заблукав, а потім виявилося, що «друга армія світу» його просто покинула. Окупанта затримано та передано до регіонального управління Служби безпеки України.

    Крім цього, правоохоронці встановили інформацію про 25-річного мешканця Броварського району, який у приміщенні ангару незаконно зберігав залишені техніку та боєкомплекти окупантів.

    На зазначену адресу викликали слідчо-оперативну групу Броварського районного управління поліції.

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    На Київщині «заблукав» рашист, якого «друга армія світу» просто покинула
    На Київщині «заблукав» рашист, якого «друга армія світу» просто покинула
    На Київщині «заблукав» рашист, якого «друга армія світу» просто покинула
    фото: Нацполіція

    Викритий арсенал та пошкоджений «Торнадо-С» поліцейські також передали у розпорядження українським військовим.

    Теги: Національна поліція України росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині «заблукав» рашист, якого «друга армія світу» просто покинула