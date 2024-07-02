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Московська церква захопила об'єкт культурної спадщини національного значення у Волинській області

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Московська церква захопила об'єкт культурної спадщини національного значення у Волинській області
1-го липня закінчився договір оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП на користування пам’яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі
фото: bug.org.ua

Настоятель єпархії УПЦ МП відмовляється звільняти Успенський собор у Володимирі через закінчення договору оренди

У понеділок, 1 липня 2024 року, закінчився термін дії договору оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП на користування пам’яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Проте, єпархія зібрала своїх прихожан та правила молебень, аби їх не вигнали з храму, пише «Буг».

В той же час на території храму працювала комісія з області під керівництвом начальника департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОВА Олександра Хвіщука.

На місці також були працівники Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир», представники Володимирської міської громади та районної державної адмінстрації. Поліція наглядала за правопорядком.

Детальніше про результати перевірки розповів начальник департаменту культури Волинської ОВА Олександр Хвіщук.

«Свято-Успенський собор у Володимирі є об’єктом культурної спадщини національного значення. 1 липня 2024 року у релігійної громади Української праволавної церкви, яка користується комплексом, кафедральним собором, закінчився договір про безоплатне користування цими будівлями, які є державною власністю. Про те, що договір користування у релігійної громади завершується, було повідомлено завчасно, більше місяця тому», – зауважив посадовець.

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З його слів, на території собору працювала комісія, яка обстежила культові споруди для їх подальшого приймання від релігійної громади.

«За результатами комісія склала акт прийманні-передачі, який настоятель релігійної громади підписувати відмовився. У зв’язку з цим напрацьовується варіант повернення пам’ятки архітектури національного значення до держави, адже на сьогодні в релігійної громади підстави користуватися пам’яткою відсутні», – додав Хвіщук.

До слова, новий болгарський патріарх визнав, так звана УПЦ насправді є Московською церквою.

Теги: Московська церква в Україні релігія війна

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