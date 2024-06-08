Чи можна порвати вручену повістку? Роз’яснення суду

Феміда вирішила не карати чоловіка за дрібне хуліганство, яке інкримінувала поліція

На Хмельниччині районний суд дав роз’яснення, чи треба карати військовозобов’язаних, яким представники ТЦК вручили повістки, а ті у відповідь їх порвали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У квітні 2024 році в одному з населених пунктів Хмельницької області трапилася подія. Чоловік призовного віку висловлювався нецензурною лайкою у бік працівників ТЦК та порвав вручену йому повістку. Після цього поліцейські склали на нього протокол за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство»).

Що стосується епізоду з лайкою у бік ТЦК, то суд оглянув відео, на якому не чути нецензурних висловлювань. Відповідно, зауважила Феміда, протокол про адміністративне правопорушення не містить відомостей, а матеріали справи не містять належних та допустимих доказів того, якими саме діями чоловік порушив громадський порядок і спокій громадян.

Висновок суд щодо розірваної повістки звучав так: «Знищення (розірвання) повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка видана під розписку ОСОБА_1 (військовозобов’язаному – «Главком»), не є ознакою дрібного хуліганства, оскільки з моменту вручення вищезазначена повістка належить саме йому і він має право розпоряджатися нею на власний розсуд».

Окремо Феміда наголосила, що не вправі самостійно змінювати фабулу, викладену у протоколі про адміністративне правопорушення, а також самостійно відшукувати докази. Щодо винуватості особи, то її треба доводити в суді. Якщо ж порушити вказаний принцип, пояснив суд, то це призведе до порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, цю адмінсправу було закрито за відсутністю складу правопорушення.

Як повідомляв «Главком», вперше за час війни суд призначив максимальне покарання ухилянту – п’ять років тюрми. У суді вину визнав і пояснив: не прибув до пункту відправки для проходження військової, оскільки мав їхати до батьків, вони похилого віку і потребують стороннього догляду. Зазначив, що розуміє свій громадянський обов’язок, але служити не може та не буде.