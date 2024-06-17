Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР

«Поїздка Путіна в КНДР демонструє, наскільки він зараз залежить від авторитарних країн у всьому світі»

Анонсований Кремлем візит Володимира Путіна до Північної Кореї свідчить про те, що Росія все більше залежить від авторитарних країн. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу в аналітичному центрі Wilson Center у Вашингтоні.

За словами Столтенберга, поїздка Путіна в КНДР демонструє, наскільки він і Москва зараз залежать від авторитарних країн у всьому світі.

«Їхніми (Росії – ред.) найближчими друзями і найбільшими прихильниками російських військових зусиль, загарбницької війни, є Північна Корея, Іран і Китай», – додав генсек НАТО.

На запитання, які дії може вжити НАТО у зв’язку зі співпрацею цієї «вісі зла», Столтенберг нагадав, що проти Північної Кореї вже наклали багато санкцій.

«Проблема в тому, що Росія зараз порушує ці санкції», – зазначив Єнс Столтенберг.

Він додав, що Північна Корея вже поставила до Росії один мільйон снарядів, й цей потік зброї продовжується.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вже завтра, 18 червня відвідає КНДР. Це посилює занепокоєння з приводу зростання військової співпраці між двома державами, пише The Washington Post.

У Кремлі повідомили, що Путін відвідає Північну Корею 18-19 липня. Журналісти впевнені, що Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин скористаються моментом, щоб ще раз пообіцяти один одному надавати всебічну підтримку.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що майбутній візит президента Росії до Північної Кореї може призвести до поглиблення військових зв'язків між двома країнами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, попередили офіційні особи Південної Кореї та США.