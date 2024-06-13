«Не хочеться йти по мапі, яку пропонує РФ»: Зеленський назвав головну мету «Формули миру»

Зеленський заявив, що навіть ідеальна формула миру не допоможе вплинути на росіян. Проте важливим є зацікавленість представників всіх континентів в українській формулі миру

Зеленський: «Формула миру» є безкомпромісною, так як у ній є 10 базових речей і вихід з цих 10 криз

Україні потрібно було забрати ініціативу в сфері дипломатії, щоб знов не стати на граблі «Мінських угод». Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський про мету Глобального саміту миру в Швейцарії в документальному фільмі «Формула миру».

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення, світові держави та організації шукали нові формати мирних перемовин. Проте, на переконання Зеленського, Україна не повинна була знову йти дорогою, яку пропонували росіяни.

«Дуже не хотілося йти по мапі, яку нам пропонує РФ. Знову стати на ті граблі, щоб були Мінські угоди-2, 3, 5, 10. Тому треба було активізувати свою позицію і забрати в свої руки ініціативу – не тільки на полі бою, а й політичну та дипломатичну», – наголосив гарант.

Зеленський додав, що навіть ідеальна формула миру не допоможе вплинути на росіян. Проте важливим є зацікавленість представників всіх континентів в українській «Формулі миру».

«Для когось і Нормандія, і Мінськ були ідеальними. Але треба зацікавленість кожного представника кожного континенту в цій формулі, а значить не треба бути егоїстами. Так, війна у нас, але якщо твоя ціль всіх об'єднати проти агресії, то ти повинен розраховувати, що ці люди побачать щось для себе. Всі повинні знайти для себе місце в Формулі», – зауважив очільник держави.

Зеленський зауважив, що «Формула миру» є безкомпромісною, так як у ній є 10 базових речей і вихід з цих 10 криз.

До слова, будь-які перемовини мають базуватися саме на українській «Формулі миру». Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з правової політики нардеп від «Слуги народу» Денис Маслов. Разом з тим, на його думку, варто бути дуже уважними до будь-яких інших пропозицій та закликів, які лунають від різних країн світу, але базовим є саме наше, українське бачення.

Нагадаємо, саміт миру у Швейцарії, який має відбутися 15-16 червня, має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ. Перед усім сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та «ядерні об'єкти». Про це пише Bloomberg.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.