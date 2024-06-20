Смертельна спека. У Саудівській Аравії померло вже більше тисячі паломників

За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що в них візьме участь понад 1,8 млн паломників

Загалом близько 10 країн повідомили про 1081 смерть під час паломництва у Мецці

Кількість загиблих від спеки під час цьогорічного паломництва (хаджу) до Мекки перевищила 1000 осіб, передає Укрінформ з посиланням на Barron`s.

Зазначається, що більше половини загиблих були незареєстрованими віруючими. Так, із 658 загиблих у Саудівській Аравії 630 осіб не мали реєстрації, розповів арабський дипломат. Серед жертв, про яких стало відомо у четвер, 58 осіб були із Єгипту.

Загалом близько 10 країн повідомили про 1081 смерть під час паломництва у Мецці. Дані про загиблих надійшли через офіційні заяви або від дипломатів.

На початку тижня Національний метеорологічний центр країни повідомив про максимальні 51,8 градуса за Цельсієм у Великій мечеті у Мецці.

Окрім Єгипту, смертельні випадки під час хаджу підтвердили також Малайзія, Пакистан, Індія, Йорданія, Індонезія, Іран, Сенегал, Туніс та Іракський Курдистан, хоча у багатьох випадках влада не назвала причину загибелі своїх громадян.

Нагадаємо, ще вчора повідомлялось про 550 загиблих внаслідок спеки.

Хадж – це щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для виконання релігійних обрядів, як пророк Мухаммед навчав своїх послідовників 14 століть тому. Це одне з найбільших масових зібрань у світі, яке вважається обов’язком для мусульман. Цього року триває з 14 по 19 червня.

За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що в них візьме участь понад 1,8 млн паломників.

Щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 осіб, було зареєстровано понад 10 тис. нездужань паломників, пов'язаних із спекою.

Нагадаємо, минулого року Південну Європу накрила рекордна спека, через яку люди втрачали свідомість. У 16 містах Італії було оголошено червоний рівень небезпеки через аномальну спеку, а в Греції температура сягнула +40 градусів за Цельсієм.