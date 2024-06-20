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Смертельна спека. У Саудівській Аравії померло вже більше тисячі паломників

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Смертельна спека. У Саудівській Аравії померло вже більше тисячі паломників
За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що в них візьме участь понад 1,8 млн паломників
фото: Saudi Press Agency

Загалом близько 10 країн повідомили про 1081 смерть під час паломництва у Мецці

Кількість загиблих від спеки під час цьогорічного паломництва (хаджу) до Мекки перевищила 1000 осіб, передає Укрінформ з посиланням на Barron`s.

Зазначається, що більше половини загиблих були незареєстрованими віруючими. Так, із 658 загиблих у Саудівській Аравії 630 осіб не мали реєстрації, розповів арабський дипломат. Серед жертв, про яких стало відомо у четвер, 58 осіб були із Єгипту.

Загалом близько 10 країн повідомили про 1081 смерть під час паломництва у Мецці. Дані про загиблих надійшли через офіційні заяви або від дипломатів.

На початку тижня Національний метеорологічний центр країни повідомив про максимальні 51,8 градуса за Цельсієм у Великій мечеті у Мецці.

Окрім Єгипту, смертельні випадки під час хаджу підтвердили також Малайзія, Пакистан, Індія, Йорданія, Індонезія, Іран, Сенегал, Туніс та Іракський Курдистан, хоча у багатьох випадках влада не назвала причину загибелі своїх громадян.

Нагадаємо, ще вчора повідомлялось про 550 загиблих внаслідок спеки.

Хаджце щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для виконання релігійних обрядів, як пророк Мухаммед навчав своїх послідовників 14 століть тому. Це одне з найбільших масових зібрань у світі, яке вважається обов’язком для мусульман. Цього року триває з 14 по 19 червня.

За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що в них візьме участь понад 1,8 млн паломників.

Щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 осіб, було зареєстровано понад 10 тис. нездужань паломників, пов'язаних із спекою.

Нагадаємо, минулого року Південну Європу накрила рекордна спека, через яку люди втрачали свідомість. У 16 містах Італії було оголошено червоний рівень небезпеки через аномальну спеку, а в Греції температура сягнула +40 градусів за Цельсієм. 

Теги: спека Саудівська Аравія релігія

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